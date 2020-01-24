新冠肺炎｜今增27宗確診　18屬本地感染　葵涌豐盛護老院一院友確診全院撤離檢疫 (16:34)

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，葵涌豐盛護老院一名院友確診（個案4630，81歲男子，8月16日因其他疾病曾求醫，8月19日開始氣促），衛生防護中心人員今早已到護老院視察，由於確診院友可在護老院內自由行動，故全院約70名院友及10多名職員要撤離及接受檢疫，但暫未決定送往何處檢疫。張竹君稍後補充，亞洲國際博覽館社區治療設施、西貢樟木頭老人度假中心，以及薄扶林傷健營亦是考慮之列。

另外，大角嘴「喜悅護老之家」一名院友初步確診，該院友因需定期到廣華醫院洗腎，故有定期接受新冠病毒檢測，昨日（20日）開始發燒。張竹君表示，由於該院友曾外出，故個案有可能屬社區感染；另因他亦可在院舍內自由活動，故全院40多名院友及少於10名員工要撤離及接受檢疫。

土瓜灣簡志亮醫生醫務所一名配藥員，確診感染新型冠狀病毒，醫生本人亦初步確診。17:34報道：土瓜灣簡志亮醫生診所配藥員染疫 醫生初步確診 衛生防護中心追蹤曾求醫病人

張竹君表示，已為青山灣約160名入境處人員作檢測，截至昨晚（20日），88個檢測結果呈陰性，另約有350名居住宿舍人員，當中329個檢測結果呈陰性，呼籲在青山灣入境事務中心的入境處人員及拘留者可配戴口罩，做足防疫措施，減低傳播風險。

今日9宗輸入個案當中，6人由印度來港，其中3人乘客印度航空AI314航班於8月14日到港，連同此3宗個案，該班機累計17人確診。其餘輸入個案包括一名由俄羅斯到港的機組人員，餘下兩人分別由美國及加拿大到港。

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