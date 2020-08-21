新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (21:00)

○深水埗

北河街66號 榮華茶餐廳

元州商場

喜韻 意樂餐廳

榮吉工業大廈 開花結果

石峽尾商場

○油尖旺

旺角 The Forest

信和中心

帝樂文娜公館

西洋菜南街 2W-2X 號 101 肉燥飯專門店

朗豪坊

友誠商業中心 大家樂

帝京酒店

香港粵海酒店

圓方

○觀塘

九龍灣國際展貿中心 蕃滿門

德福廣場二期 小王牛肉麵

曉麗商場

藍田綜合大樓

○黃大仙

新光中心 廣東燒味餐廳

荷里活廣場

○九龍城

簡志亮東九龍醫護中心

家維邨家廉樓 麥當勞

蕪湖街 78 號 平記咖啡冰室

泰豐商場

黃埔新天地百寶坊 翠河餐廳

○東區

健威坊 大家樂、丼丼屋

興華廣場

小西灣廣場 翠河餐廳

漁灣街市

健康邨1期 麥當勞

○葵青

葵涌廣場 大家樂

港鐵葵芳站

賢麗苑商場

青逸酒店

新都會廣場 芽莊

○荃灣

楊屋道市政大廈

樂悠居 翠河餐廳、美心 MX

愉景新城商場 Chef's Stage Kitchen

○灣仔區

北海中心 稻香

灣仔街市

○中西區

文華東方酒店

○屯門區

良景廣場 金大班、意樂餐廳

新墟街市

大興花園一期商場

大興花園二期商場

卓爾廣場

欣田邨悦田樓 安泰燒臘餐廳

新都商場

欣田邨欣田街市 唐記包點

○元朗區

大橋街市

同益街市

世宙商場

天澤商場 百份百餐廳

嘉湖銀座 百份百餐廳

朗屏商場

○沙田

大圍街市

○西貢

富康花園商場

○北區

石湖墟市政大廈

資料來源：衛生防護中心（截至8月21日）

確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：

8月20日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月19日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月18日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月17日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月16日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月15日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月14日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月13日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

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