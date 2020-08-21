新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (21:00)

本港今日（21日）新增27宗新型冠狀病毒確診個案，當中18宗屬本地感染。本文整理近7天（8月15至21日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。16:34報道：今增27宗確診 18屬本地感染 葵涌豐盛護老院一院友確診全院撤離檢疫
○深水埗
北河街66號 榮華茶餐廳
元州商場
喜韻 意樂餐廳
榮吉工業大廈 開花結果
石峽尾商場
○油尖旺
旺角 The Forest
信和中心
帝樂文娜公館
西洋菜南街 2W-2X 號 101 肉燥飯專門店
朗豪坊
友誠商業中心 大家樂
帝京酒店
香港粵海酒店
圓方
○觀塘
九龍灣國際展貿中心 蕃滿門
德福廣場二期 小王牛肉麵
曉麗商場
藍田綜合大樓
○黃大仙
新光中心 廣東燒味餐廳
荷里活廣場
○九龍城
簡志亮東九龍醫護中心
家維邨家廉樓 麥當勞
蕪湖街 78 號 平記咖啡冰室
泰豐商場
黃埔新天地百寶坊 翠河餐廳
○東區
健威坊 大家樂、丼丼屋
興華廣場
小西灣廣場 翠河餐廳
漁灣街市
健康邨1期 麥當勞
○葵青
葵涌廣場 大家樂
港鐵葵芳站
賢麗苑商場
青逸酒店
新都會廣場 芽莊
○荃灣
楊屋道市政大廈
樂悠居 翠河餐廳、美心 MX
愉景新城商場 Chef's Stage Kitchen
○灣仔區
北海中心 稻香
灣仔街市
○中西區
文華東方酒店
○屯門區
良景廣場 金大班、意樂餐廳
新墟街市
大興花園一期商場
大興花園二期商場
卓爾廣場
欣田邨悦田樓 安泰燒臘餐廳
新都商場
欣田邨欣田街市 唐記包點
○元朗區
大橋街市
同益街市
世宙商場
天澤商場 百份百餐廳
嘉湖銀座 百份百餐廳
朗屏商場
○沙田
大圍街市
○西貢
富康花園商場
○北區
石湖墟市政大廈
資料來源：衛生防護中心（截至8月21日）
確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：
8月20日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月19日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月18日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月17日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月16日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月15日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月14日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月13日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月12日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月11日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月10日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
相關字詞﹕新冠肺炎 新冠肺炎 確診 疫情 新冠肺炎香港 新冠肺炎疫情 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 疫情第三波 編輯推介