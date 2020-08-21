九龍城酒樓手機被盜　店長稱影響接外賣單 (15:46)

涉事酒樓名為喜盈樓，根據負責人公開的閉路電視片段顯示，一名老翁當時疑拿着點心紙到收銀機結帳，收銀員點算時，該老翁把放於收銀櫃面的手提電話移至電腦屏幕後，待收銀員找贖後，再「順手牽羊」偷走電話轉身離去。

店長陳鍵安表示，酒樓去年11月開業，店舖月租30萬元，但受疫情和「限堂食令」影響，營業額從疫情前每月260萬元急跌至110萬元。他稱，接收外賣訂單的手提電話內有不少街坊外賣群組熟客的聯絡資料，手機昨午被盜後，該批熟客無法落單，令酒樓損失最少5000多元生意，希望賊人能盡快歸還手機，稍後亦會向警方索取文件，以辦理補領電話卡手續，盡快重新接外賣訂單。

陳鍵安稱酒樓有40多名員工，不忍心裁員破壞40多個家庭，目前各員工輪流放無薪假，以及向親友「跑山」（借貸）支撐營運。他表示，酒樓曾申請保就業津貼，但計劃有漏洞，只向並非經營者的食肆牌照持牌人發放津貼，令經營者被「食夾棍」，首期40萬元資助被持牌人獨吞30萬元，第二期220萬元資助則有待循法律手段追討。

本報正就事件向警方查詢。