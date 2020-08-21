黎智英涉恐嚇案　事主稱遭對方喝罵擔心自身安全　仍微笑「係裝出來」 (16:00)

庭上播放X在案發當晚拍攝的六四晚會片段，X形容黎智英「火藥味好重」，望向他時更面帶怒氣，所以他被黎智英喝罵後，擔心自身安全。

辯方質疑，事主被黎智英指罵後仍面帶微笑，事主X自言「笑係裝出來」，雖然他感驚慌，但要冷靜下來，否則會激化矛盾。

X供稱，單獨採訪黎智英時，不會近距離拍攝對方，又表示正常人不喜歡被記者近距離拍攝，「但佢（黎智英）係公眾人物」。

辯方續指出，X於案發前在一間餐廳外拍攝黎智英，導致黎智英不慎撞倒其妻子，X稱對此事無印象。

辯方指出，《東方日報》及X先後十七度去信律政司，投訴律政司拖延檢控黎智英，X稱這是為了要求律政司交代及答覆。X承認，《東方日報》管理層和他均對黎智英事隔逾兩年才被起訴感不滿，但表示「黎智英定罪與否我唔知，我只想做誠實證人」。

辯方讀出部分信件內容，當中提及「愛國愛港傳媒屢遭打壓，反中亂港的傳媒卻似有『保護傘』受到包庇」。X在辯方提問下同意，前者所指是《東方日報》，後者是暗示《蘋果日報》。

【案件編號：WKCC956/20】

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