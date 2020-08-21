兩少男少女掌摑女童18次　認罪判更生中心及感化 (13:15)

被告依次為16歲男學生及15歲少女，控罪指稱，他們於6月29日在上水祥龍圍邨呈祥樓外，襲擊女童X，因而對女童X造成傷害。

辯方為首被告求情時表示，首被告現已十分後悔，最近參加基督教小組團契，組內朋友均非常支持他，認為他只是一時衝動而犯案；次被告求情時稱，她中四輟學，犯案前已準備入讀職業訓練局一個為期3年的美容課程，今次只是受同輩影響而犯案，其母親承諾會好好看管她；她另呈上求情信，稱希望「自食其力，做個有用的人」。裁判官蘇文隆終採納兩人報告建議，分別判處男被告及女被告入更生中心及感化24個月。

案情指出，次被告與事主是朋友。案發日傍晚，兩人在案發地點碰面，次被告稱事主「爛口」及說她壞話，隨後其男友、即首被告出現，與事主爭執，其間兩被告襲擊事主的臉及頭共18次。事主父親事後報警，次被告警誡下稱，因事主「講是非」遂動手，首被告只是替她「出頭」。事主頭皮及左臉紅腫，及有觸痛。

男被告另涉同日在上水彩園邨彩園劇場襲擊另外兩人，他今承認一項襲擊致造成身體傷害罪，亦被判入更生中心。

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