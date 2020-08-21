偷拍「警嫂」裙底判囚兩個月　休班警上訴遭駁回 (12:30)

加入警隊多年的已婚休班警長，3年前在油塘大本型商場的扶手電梯偷拍「警嫂」裙底，早前被裁定一項作出有違公德罪成，判監兩個月。警長早前就定罪和判刑提出上訴，高等法院今（21日）頒下判辭，認為警方搜查涉案手機記憶卡的手令有效力，警長當時手持手機的動作亦不自然，駁回上訴。
被告莊志強早前被控於2017年11月27日，在油塘大本型商場扶手電梯偷拍女子裙底，該女子為另一名警務人員的妻子。
上訴方早前指出，涉案手令指明「建築物或地方」為警總警政大樓22樓，惟手令的「授權部分」指明可進入的地方，卻是涉案記憶卡，質疑手令內容「語無倫次，不合乎常理」，又質疑有關警員盲目抄襲其他手令的內容，做法缺乏真誠。
惟法官黃崇厚指出，原訟庭當時就另一宗涉警方搜查手機的司法覆核案作出裁決，警員就本案申請手令則在上述裁決頒布一個月後作出，認為前線警員對裁決要求未能完全掌握，亦難以苛責，認為該警員已盡力而為。
黃官表示，雖然手令表述的內容或有改善空間，但當中提及的搜查物品和範圍清晰明確，認為上述情況未導致手令無效或失效，又認為上訴人當時手中的電話鏡頭面向天花板，並非拿手機的自然動作，裁定原審裁判官的裁決沒出錯，駁回定罪上訴。
黃官稱，上訴人身為警務人員，屬知法犯法，他犯案亦非一時衝動，面對懲罰屬咎由自取，遂駁回刑期上訴。