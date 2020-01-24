新冠肺炎｜許樹昌籲市民參與全民檢測　何栢良倡針對性檢測免「浪費子彈」 (13:00)

許樹昌稱，今次社區檢測採集鼻腔及咽喉樣本，並非鼻咽位置，他知道已有2000多名醫護人員報名參與協助採樣，期望會有4000至5000名醫護參與。他表示自己已透過中大報名，計劃請假參與兩天。

被問到政府是否應定期推行全民檢測，許樹昌認為日後可為高危行業作定期檢測，例如院舍工作人員及院友，又或在爆發疫情的地區作定期檢測。

港大感染及傳染病中心總監何栢良在同一節目稱，對全民檢測的防疫成效有保留。他舉例說，近月北京、深圳能迅速控制疫情也非靠全民檢測，而是用早診斷早隔離的方法。他認為應該針對性做病毒檢測，否則「浪費子彈」，成效低。

他亦建議為食肆、街市及超市的員工做檢測，認為成效比起為感染風險低的一般市民做檢測更大。

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