新冠肺炎｜許樹昌籲市民參與全民檢測　何栢良倡針對性檢測免「浪費子彈」 (13:00)

政府抗疫顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早（21日）在商台節目中表示，從傳媒得知政府擬於9月1日開展兩周全民自願參與的「普及社區檢測計劃」，他認為較理想是有500萬、600萬人參與，若僅有百多萬人參與，作用不大，反映不到社區情況，可能仍有很多隱形傳播鏈找不到。他呼籲市民盡量參與檢測，希望找出沒病徵的患者，截斷社區傳播鏈。
許樹昌稱，今次社區檢測採集鼻腔及咽喉樣本，並非鼻咽位置，他知道已有2000多名醫護人員報名參與協助採樣，期望會有4000至5000名醫護參與。他表示自己已透過中大報名，計劃請假參與兩天。
被問到政府是否應定期推行全民檢測，許樹昌認為日後可為高危行業作定期檢測，例如院舍工作人員及院友，又或在爆發疫情的地區作定期檢測。
港大感染及傳染病中心總監何栢良在同一節目稱，對全民檢測的防疫成效有保留。他舉例說，近月北京、深圳能迅速控制疫情也非靠全民檢測，而是用早診斷早隔離的方法。他認為應該針對性做病毒檢測，否則「浪費子彈」，成效低。
他亦建議為食肆、街市及超市的員工做檢測，認為成效比起為感染風險低的一般市民做檢測更大。
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