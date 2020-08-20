新冠肺炎｜食環署為超市、會所餐飲處所員工及持牌小販免費檢測 (20:45)

食環署發言人稱，政府宣布將檢測計劃擴展至其他群組，包括市民經常前往購買日常生活用品或飲食的處所，檢測承辦商Prenetics Limited今起會派員到全港超級市場、會所內餐飲處所及向持牌小販派發樣本瓶，以收集深喉唾液樣本，並會於隨後一至兩日收回樣本進行檢測，檢測結果呈陽性的個案會即時轉交衛生署衛生防護中心跟進。

有關檢測計劃詳情，可致電檢測承辦商Prenetics的熱線3008 8319或瀏覽食環署網頁www.fehd.gov.hk。

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