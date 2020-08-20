新冠肺炎｜食環署為超市、會所餐飲處所員工及持牌小販免費檢測 (20:45)

食物環境衛生署（下稱食環署）今（20日）公布，政府早前推出為較高風險群組從業員，安排自願性質單一次免費病毒檢測服務，今起擴展至超級市場、持有會社合格證明書、從事餐飲業務的員工及持牌小販，即日起不需網上登記，可獲單一次的免費新型冠狀病毒檢測服務。
食環署發言人稱，政府宣布將檢測計劃擴展至其他群組，包括市民經常前往購買日常生活用品或飲食的處所，檢測承辦商Prenetics Limited今起會派員到全港超級市場、會所內餐飲處所及向持牌小販派發樣本瓶，以收集深喉唾液樣本，並會於隨後一至兩日收回樣本進行檢測，檢測結果呈陽性的個案會即時轉交衛生署衛生防護中心跟進。
有關檢測計劃詳情，可致電檢測承辦商Prenetics的熱線3008 8319或瀏覽食環署網頁www.fehd.gov.hk。
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