王宗堯等11人控非法闖立法會暴動等罪　押後10月再訊 (20:30)

11名被告涉及5宗案件，分別為城大編委記者黃家豪（21歲）、學生羅樂生（20歲）、運輸工人何俊諺（22歲）、「佔旺女村長」畢慧芬（24歲）、港大學生會前會長孫曉嵐（24歲）、「佔旺畫家」潘浩超（32歲）、網媒記者馬啟聰（30歲）、藝人王宗堯（41歲）、地盤工人沈鏡樂（24歲）、社運參與者劉頴匡（26歲）及吳智勇（25歲）。

控方透露，本案至少會有17至18名證人，其中8名是立法會職員及保安人員，其餘證人包括機電工程署人員；另外至少有10小時以上的新聞片段，包括5小時的無綫新聞片段。

除了畢慧芬及潘浩超另涉其他案件，其餘被告續准保釋，當中9名被告申請更改保釋條件，由每星期報到一次改為每兩星期報到一次，獲裁判官批准。

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