被告拒供指模更新刑事紀錄　律政司：警員可使用武力提取 (20:15)

被告為律師行文員唐家樂（31歲）。葉官稱，被告最新的刑事定罪紀錄一直未更新，「以1年9個月前的紀錄作判刑，情況唔理想」，質疑倘被告一直拒絕提供指模，「警方咪老鼠拉龜，乜都做唔到？」

代表警方的律政司署理副民事法律專員陳海翔回應稱，「情況唔會再出現，警方可以用武力提取指模」，只是由於情況罕見，相關警員缺乏經驗，才沒有貫徹指引。葉官聽畢後質疑該說法有何法律基礎。陳海翔起初未能回答，一度休庭查找條文，其後改稱《警隊條例》第59（5）條授權警方可使用武力提取指模。

陳海翔指出，警員可使用武力，或提醒被告有機會干犯其他罪行，例如阻差辦公，只是相關警員沒有做。他又稱，警方承諾會發出內部便箋，提醒同事可使用一定武力提取關押於懲教署的犯人的指模，葉官最終接納律政司解說。

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