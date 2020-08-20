許智峯私人檢控涉深水埗撞人的士司機　律政司申介入撤控 (17:56)

律政司在信中表示，律政司長根據《裁判官條例》14條決定介入案件，並申請撤銷檢控，同時希望法庭在8月24至28日之間排期聆訊，以及豁免的士司機出庭應訊。

律政司日前已表示介入另一宗同由許智峯提出、私人檢控在西灣河向青年開槍的交通警案件。許智峯表示，律政司兩次介入他提出的私人檢控時，均無提供理由或依據，他相信律政司不會再就案件立案，認為做法只考慮政治，相當可恥，是以「人治方式去介入，凌駕法治」，做法極不公義。他質疑，若律政司認為提出私人檢控是有不當動機，為何於他入稟後數個月才介入。

許智峯又指出，裁判官是同意案件有表面證據，才會發出傳票，質疑是否所有針對警察或建制派支持者的私人檢控，律政司都會介入，不容許法庭審訊，認為做法是摧毁普通法制度。他批評律政司以政治理由封殺港人以私人檢控爭取公義的權利，「變相是撐警暴和撐支持政府的暴力行為」。他表明會抗爭到底，包括考慮提出司法覆核。

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