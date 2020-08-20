酒店前經理索賄欺詐批授44萬元合約　判囚3年 (18:15)

被告梁展維（38歲），為Victoria Park Hotels Limited（下稱VPHL）前高級資訊科技經理，他周二（18日）被裁定3項代理人索取利益罪名成立，被告另承認兩項欺詐罪。

法官練錦鴻判刑時稱，案件是有計劃和部署的勾當，被告所犯的貪污及欺詐罪行違反誠信，蠶食社會核心價值，法庭須向被告判處具阻嚇性的刑罰。

案情指出，被告案發時任VPHL的高級資訊科技經理，負責柏寧酒店資訊科技部的日常運作。他於2014年10月成立資訊科技公司威信國際集團有限公司（下稱威信），為威信唯一董事兼股東。

2016年12月，被告與柏寧酒店一間認可資訊科技服務承判商的東主，商討5份資訊科技服務合約的續約事宜，索賄共逾34萬元，相等於5份合約中個別合約的一成至四成金額，該東主並無答允。其中一份快將約滿時，被告於2017年5月再向該東主索賄約2.5萬元，亦遭拒絕。

柏寧酒店於2016年7月至2017年5月期間，再將20份總值約44萬元的資訊科技服務合約，批授予另一間獲酒店認可的資訊科技服務承判商。後者應被告要求，將該等合約分判予威信，而威信則收取逾34萬元，以提供所需服務予柏寧酒店。

被告從沒向柏寧酒店披露自己在威信的財務權益，或申報他在柏寧酒店工作期間的任何利益衝突。他於2016年7月底向柏寧酒店表示，需緊急聘用一間承判商將80部電腦拆裝回收，其後上述第二間承判商獲批授有關合約，聲稱該項服務是由威信提供，並要求第二間承判商向威信支付4000元，而事實上該等電腦是由柏寧酒店員工拆裝。

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