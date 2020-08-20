新冠肺炎｜今增18宗確診個半月以來最少　17屬本地感染 (16:35)

部分新增本地個案：

．葵青（葵涌）貨櫃碼頭宏記港務操作有限公司新增3宗確診：3名男病人介乎45至53歲（個案4588、4589及4590），分別於8月15及16日入住檢疫中心，其中一人於8月16日發病，其餘兩人無病徵。3人也用過員工休息室。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，在貨櫃碼頭已派發約6500個樣本瓶，截至昨日（19日）收回及化驗約3700個樣本，另有約1000個樣本正在化驗

．旺角長興大廈2樓外傭宿舍群組新增一宗確診：37歲印傭（個案4592）8月17日已入住檢疫中心，無病徵。張竹君表示，印傭在長興大廈住至8月15日後，搬到花園街另一處所，經紀得知她曾住過長興大廈，故清空有關單位供其入住，衛生防護中心因此毋須追蹤該印傭的密切接觸者

．荃灣享和街張大偉僱傭中心宿舍群組新增一宗確診：26歲印傭（個案4601），本月1日已入住檢疫中心，第二次新冠病毒測試呈陽性，無病徵

今日唯一輸入個案為39歲女子，本月14日乘印度航空AI314航班抵港。連同此個案，同一班機至今累積14宗確診，由於該航班確診比率高，政府日前已引用法例第599H章《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》，由本月18日至31日禁止印度航空航班來港。

另外，醫管局總行政經理劉家獻表示，22間普通科門診診所自7月27日開始派發深喉唾液樣本收集包，以及收集樣本的安排，會延長3個月，派發樣本包地點和時間不變，主要對象仍是自覺有較高風險及輕微不適的市民。22間普通科門診已派發3.47萬多個深喉唾液樣本瓶，收回的樣本瓶中已檢測2.3萬多個，56人結果呈陽性，確診比率0.24%。

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