首被控違港區國安法男子申保護令　辯方︰國安法令合法行為變非法 (15:50)

被告唐英傑的人身保護令和保釋申請，分別由資深大律師戴啟思、大律師黃瑞紅，以及資深大律師駱應淦代表。案件由法官周家明和李運騰共同審理。周官今在庭上確認，他們已獲委任為處理國安案件的「指定法官」。

申請方表示，《基本法》和《中英聯合聲明》均確立本港享有司法獨立，與《港區國安法》的內容不一致，形容兩者不能並存。雖然國安法旨在保護國家安全，但同時「激化」刑事司法系統，將原本合法的行為變為非法。

申請方又指出，《港區國安法》第42條列明，除非法官有充足理由相信被告不會繼續實施危害國家安全行為，便不得准予保釋，認為條文變相令被告承認過去干犯危害國安的行為，同時不再重蹈覆轍，法官亦需相信被告有上述主張，因而令被告難以成功申請保釋。聆訊下午續。

聆訊期間，一名女子被指在法庭延伸部分內拍攝，相片亦拍攝到庭內聆訊情況，女子其後被法官召進庭內。該女子在庭上交出身分證，表示自己聽不懂英文，其廣東話略帶鄉音。她解釋拍照是「證明我喺法庭」，並稱自己拍了兩張照片，以及發送給男朋友。李官一度表示考慮轉交警方跟進，因該女子願意刪除相片，以及表明會說服男友刪除相片，法官周家明最終只抄下其聯絡資料便讓她離開。

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