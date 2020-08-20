黎智英涉恐嚇東方日報記者　控方：事主事後患適應障礙憂鬱需精神輔導 (15:20)

黎智英（72歲）被控於2017年6月4日，在維多利亞公園內近音樂亭，威脅X會使其人身遭受損害，意圖使他受驚。

事主X從1995年起任職《東方日報》記者，由2014年佔領運動起，X被上司指派採訪與黎智英有關的新聞。X稱案發當日，他照常追訪黎智英。黎智英及李柱銘當晚7時出席維園六四晚會的祈禱會，X以相機拍下集會大環境及黎智英的特寫，遭黎智英「怒睥」，當X停止拍攝後，黎智英走到他面前喝罵。

X憶述黎智英大聲指罵「我X你老母X，我實搵人搞X你……你唔好咁近影我，我講畀你知，我影X咗你相！」X稱自己呆在原地，回覆「我哋唔會㗎啦，你放心」。X形容黎智英態度兇猛，他擔心會遭黎智英即時掌摑，事後亦承受不少心理壓力，需服用鎮靜劑。

X在辯方盤問下稱他在案發前兩年、即2015年晉升為專案組主管，專責採訪及跟隨黎智英。X承認如果黎智英身在香港，而且專案組人手充足，記者會每日監察黎智英的行蹤，「我哋叫『擺位』」。聆訊明（21日）續。

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