逾兩成中學生稱會轉發未證實資訊　中學副校長倡改善課程教師家長增支援 (15:35)

調查涵蓋本港21所中學的2259名中學生，發現他們主要以Instagram、WhatsApp及YouTube接收新聞資訊，其次為手機上的新聞機構程式，以及傳統電子媒體如電視、電台；網上討論區「連登」亦列入首10位新聞渠道之內，相反傳統紙媒則跌出首10位，比Twitter和Telegram還要低。

不過，調查中只有近半學生承認會主動查核和求證有問題的資訊；有近14%學生承認曾刻意製作或轉發失實資訊，22.4%學生會轉發未經證實真偽的資訊，有4.3%學生為對其支持的人有利，會發放假新聞。

青協業務總監徐小曼表示，調查反映不少青少年處理失實資訊能力薄弱，甚少考慮失實資訊在社會上造成的負面影響，亦極少主動向相關媒體檢舉。她指出，家長在媒體教育上的角色尤其重要，建議家長與子女一起分析資訊，並以身作則，如收到失實資訊，應提醒刪除、收回及檢舉信息。

香港真光書院副校長朱嘉添關注及擔憂學生轉發假新聞，表示許多家長未曾經歷如今的「資訊爆炸」，亦承認學校並非「一堂兩堂」可教懂學生事實查核，須從課程規劃着手，同時家長及教師亦應作相應支援。

青協全健思維中心新學年將為學校提供「線上新媒體教育服務」，包括「學生線上課程」、「網上互動劇場」、「教師線上培訓」及「網上媒體教學資源庫」；另推出桌上教育遊戲「網絡寶庫」，家長及子女可透過遊戲，體驗網絡的好處及潛在危機，包括虛假信息、網絡欺凌、抄襲創作等。

其他報道：報道稱梁天琦擬申假釋 審批須特首授權

其他報道：特朗普稱黎智英勇敢送祝福