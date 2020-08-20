港府反對美停移交逃犯等協議　斥單方面決定應受國際社會譴責 (14:45)

港府今午發新聞稿稱，「美國的行動被公認為是以香港為棋子，在中美關係中製造事端」，特區政府表示強烈不滿及反對。

對於美方暫停移交逃犯協定，港府指出，自該協定生效以來，香港為美方提供協助而成功移交69名逃犯到美國，遠高於美國向香港特區移交的23名逃犯，預期暫停有關協定將對美國的執法工作構成更大影響。而美方終止與香港的移交被判刑人協定，與人道價值相違背。香港自2012年起已沒有批出被判刑人從香港移送至美國的申請。

至於美方終止航運入息雙重課稅寬免協定，港府指出，美國公司將須同時向美國和香港政府繳稅，而香港公司因受惠於《稅務條例》第23B條相關船運收入在港免稅的安排，則僅需向美國政府繳稅，撤銷協議會增加航運公司的營運成本，尤其美國公司須雙重徵稅，將窒礙兩地航運業發展，做法「害人害己」。

港府促請美國政府立即停止干預香港內部事務，並收回其對《港區國安法》的毫無根據指控。

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