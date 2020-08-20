立法會｜民主黨：將委託獨立機構作民調決定議員去留 (14:15)

民主黨主席胡志偉形容，去留是兩難決定，聽到意見希望交予市民共同參與。被問到若因民意盲點而損害民主運動，他說「承擔政治責任是每個政治人物要做的工作」，坊間有共識要相信市民大眾。胡志偉稱，已向其他泛民板塊表達決定。公民黨黨魁楊岳橋接受查詢時表示，該黨會非常快有交代。

胡志偉表示，該黨希望留在議會戰線，即使民主派是議會少數時，仍有能力拖延市民擔心和受影響的惡法，甚至公帑的運用，如「明日大嶼」撥款。

至於留守議會有何承諾、會否更積極參與財務委員會及工務小組委員會，或杯葛不開會，以至會否與議會外的抗爭派組成工作平台，林卓廷稱，市民看到民主黨過去一年的議會抗爭，部分人下周因此要上庭，具體如何應對惡法，要整個民主陣營討論。

民主黨：有決心在關鍵時候做果斷的事

涂謹申稱，不要低估未來局勢有多惡劣，應對千變萬化，「係咪要預早應承入幾多私人檢控等？現時律政司長打橫來取消你，你入十單無意思，點樣做我們會再諗。係咪要應承掟幾多臭彈？」。他強調，該黨會抗爭，有決心在關鍵時候會做果斷的事，這是市民政治信任的判斷問題，舉例內地投票十分不公，但質疑「是否要絕食至死？……出去打佢一身？」，如何應對要與整個民主派討論。他又說，今午會與抗爭派開會。

林卓廷表示，近日去留的爭議令民主陣營過去一年得來不易的團結出現裂痕，冀透過市民抉擇停止爭拗。他強調，草擬民調問卷等工作，該黨不會干預。

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