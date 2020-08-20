立法會｜民主黨將委獨立機構作民調決定議員去留　公民黨跟從 (18:23)

民主黨主席胡志偉形容，去留是兩難決定，聽到意見希望交予市民共同參與。被問到若因民意盲點而損害民主運動，他說「承擔政治責任是每個政治人物要做的工作」，坊間有共識要相信市民大眾。胡志偉稱，已向其他泛民板塊表達決定。

胡志偉表示，該黨希望留在議會戰線，即使民主派是議會少數時，仍有能力拖延市民擔心和受影響的惡法，甚至公帑的運用，如「明日大嶼」撥款。

至於留守議會有何承諾、會否更積極參與財務委員會及工務小組委員會，或杯葛不開會，以至會否與議會外的抗爭派組成工作平台，林卓廷稱，市民看到民主黨過去一年的議會抗爭，部分人下周因此要上庭，具體如何應對惡法，要整個民主陣營討論。

民主黨：有決心在關鍵時候做果斷的事

涂謹申稱，不要低估未來局勢有多惡劣，應對千變萬化，「係咪要預早應承入幾多私人檢控等？現時律政司長打橫來取消你，你入十單無意思，點樣做我們會再諗。係咪要應承掟幾多臭彈？」。他強調，該黨會抗爭，有決心在關鍵時候會做果斷的事，這是市民政治信任的判斷問題，舉例內地投票十分不公，但質疑「是否要絕食至死？……出去打佢一身？」，如何應對要與整個民主派討論。他又說，今午會與抗爭派開會。

林卓廷表示，近日去留的爭議令民主陣營過去一年得來不易的團結出現裂痕，冀透過市民抉擇停止爭拗。他強調，草擬民調問卷等工作，該黨不會干預。

公民黨黨魁楊岳橋表示，公民黨尊重民主黨以民調決定是否留任立法會，並會跟從相關民調結果決定去留。楊岳橋稱公民黨傾向留守議會，解釋民主運動在《港區國安法》下，不論國際、街頭和議會都面臨極大挑戰，國際和街頭的空間不多，理解公眾質疑在議會仍「有幾多可做」，但他認為應把握僅餘的戰線，「哪怕是留在議會繼續抗爭、講真話」。

楊岳橋表示，自己是被選舉主任取消參選資格的4名現屆立法會議員之一，「被DQ者能留在議會篤眼篤鼻」，是支持他留下的元素。

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