新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (20:00)

○深水埗

北河街 66 號 榮華茶餐廳

元州商場

喜韻 意樂餐廳

榮吉工業大廈 開花結果

○油尖旺

帝樂文娜公館

西洋菜南街 2W-2X 號 101 肉燥飯專門店

朗豪坊

友誠商業中心 大家樂

○觀塘

秀茂坪商場

翠屏（北）商場 百份百餐廳

鴻圖道 1 號 鴻圖一號

德福廣場二期 小王牛肉麵

曉麗商場

○黃大仙

新光中心 廣東燒味餐廳

荷里活廣場

○九龍城

福家大廈 東門冰室

家維邨家廉樓 麥當勞

蕪湖街 78 號 平記咖啡冰室

泰豐商場

○東區

健威坊

興華廣場

小西灣廣場 翠河餐廳

漁灣街市

○葵青

大窩口商場

葵涌廣場 孖寶車仔麵、大家樂

賢麗苑商場 大家樂

荔景邨 嘉年華酒家

葵芳廣場

港鐵葵芳站

賢麗苑商場

青逸酒店

新都會廣場 芽莊

○荃灣

海之戀商場

楊屋道市政大廈

樂悠居 翠河餐廳、美心 MX

愉景新城商場 Chef's Stage Kitchen

○灣仔區

北海中心 稻香

○中西區

堅尼地城社區綜合大樓

文華東方酒店

○屯門區

良景商場 金大班

新墟街市

良景商場

大興花園一期商場

大興花園二期商場

卓爾廣場

欣田邨悦田樓 安泰燒臘餐廳

新都商場

欣田邨欣田街市 唐記包點

○元朗區

天耀廣場

合益廣場

大橋街市

同益街市

世宙商場

天澤商場 百份百餐廳

嘉湖銀座 百份百餐廳

朗屏商場

○沙田

大圍街市

○大埔

富亨商場

翠屏花園

大元商場 老店

○北區

石湖墟市政大廈

資料來源：衛生防護中心（截至8月20日）

確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：

8月19日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月18日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月17日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月16日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月15日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月14日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月13日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

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