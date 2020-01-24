新冠肺炎｜蔡堅：普及檢測招募醫護反應不熱烈　楊超發：社區會堂學校禮堂設樣本中心 (12:53)

楊超發稱，相信計劃會在9月1日展開，為期兩周，每日提供12小時採集樣本時間，樣本中心將設置在各區的社區會堂及學校禮堂等；協助市民採集樣本的醫護人員以三更制，每更4小時，每隊採集隊伍由18人組成，隊長需為醫生、牙醫，或註冊護士；所有隊員需要懂得深喉及鼻腔採樣。他說，現有約2000多名醫護人員報名參與，但未能應付需要。

對於有指政府會招募護士學生參與檢測工作，蔡堅稱有醫學專家認為在疫情下，很多學護大半年沒有接觸病人，參與採集工作會增加風險。

蔡堅又認為，若疫情「無咁緊張」，市民對全民檢測的踴躍程度會減低，故未必會如政府期望一樣有500萬人參與測試。

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