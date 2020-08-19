通訊局裁《頭條新聞》侮辱警方　港台工會記協申司法覆核求推翻 (23:44)

司法覆核申請人為港台工會及記協，建議答辯人是通訊局。申請人在入稟狀指出，《頭條新聞》為諷刺性質的節目，但通訊局誤將《頭條》歸類成個人意見節目，錯誤應用《電視節目守則》，以錯誤標準量度節目。

入稟狀亦表示，通訊局稱警隊是一個社會群體，引用《電視節目守則》批評節目有可能鼓吹針對某社會群組的憎恨。不過，申請人質疑通訊局錯誤把警方定義為社會群體，指出有關守則原意是保護弱勢社群免受歧視，而非為了禁止討論政治議題。申請人質疑通訊局的做法，是有效地替警隊架起「保護盾」（shielded the police），免受公眾批評和監察。

港台工會和記協的聯合聲明指出，通訊局的裁決不止影響港台節目製作，更大幅縮窄香港媒體製作諷刺時弊節目的空間。記協表示，一直留意裁決帶來的影響，認為是限制言論自由，記協樂意參與司法覆核途徑跟進。

兩個工會期望透過司法覆核，「力保諷刺時弊的空間，為言論自由翻案」。

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