通識教科書刊含「港獨」新聞相　大律師：解釋社會現象料不違港區國安法 (23:15)

明報教育出版有限公司出版的通識科「今日香港」單元教科書，提及參與社會事務方式，附有一張年輕人在民主牆貼標語的新聞相片，相中民主牆上貼有「拒絕沉淪 唯有獨立」海報，圖片下的說明文字稱「近年因政府未能滿足市民在政制改革上的訴求，導致部分年輕人在民主牆發表較激言論引起社會迴響」。本報向明報教育出版社查詢，暫未獲回覆。

執業大律師吳宗鑾指出，插圖只解釋一個社會現象，加上說明文字有指出是「較激言論」，無鼓吹分裂國家，「看來沒有太大問題」，惟仍需視乎教師如何解說。至於如課堂上討論港獨，即使持反對立場，又是否違法，吳宗鑾認為，由於《港區國安法》條文模糊不清，會有風險，但在沒先例可援的情況下，「法庭如何裁判，律師也答不到你，大家都在研究」。

香港通識教育教師聯會主席劉錦輝稱，業界難以判斷教科書中內容是否違法，若學生問起有關內容，教師如何回應、會否誤墮法網等亦無從得知，「業界都有疑問」，盼當局可盡快解說，並公開修訂教科書準則。

教育局發言人說，出版社一向有責任定時檢視課本內容，按需要持續修訂及改進教科書內容。局方稱，無論有沒有《港區國安法》，教科書也不應出現違法內容；因應《港區國安法》，應檢視課本內容以配合課題涵蓋相關內容，讓學生正確認識法例。

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