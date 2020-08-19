教協轟政治審查高中通識教科書　教育局譴責抹黑政治化教育工作 (21:33)

教協指出，涉事通識科教科書不少修訂內容，都超越教育局稱「按高中通識教育科的課程宗旨和目標」提供意見的範疇，認為修訂顯示教育局審裁教科書時，是針對資料及內容的政治取向，淡化甚至扭曲社會實況。

教協表示，難從修訂結果看到任何與通識科課程宗旨和目標相關的原因，教育局沒公布有關修訂的解說，令出版商及教師對如何判斷教育局接受怎樣的教材無所適從，這會導致更多自我審查。教協質疑，教育局的通識教科書「專業諮詢服務」，已變成「比正式課本送審更嚴苛的政治審查」。

教育局晚上發出新聞稿，稱一次過的專業諮詢服務「由去年的社會事件而引發」，局方藉此提供專業意見，以改善市面高中通識教科書的質素，各項回饋意見及理據均經過諮詢團隊人員和出版社討論，具體課文內容、如何處理圖片和漫畫，以及版面編排等，「全由出版社自行作出修訂」。

教育局稱，必須把修訂內容和課程宗旨及目標一同比較，以及整體閱覽其前文後理，才會「真正明白出版社所作修訂的用意」。對於教協批評諮詢服務不專業及屬政治審查，教育局批評是不符事實，強烈譴責教協「又一次將教育專業工作政治化」。

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