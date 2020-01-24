新冠肺炎｜明愛內科病房兩病人屬院內感染　同病房確診醫生經基因排序料社區感染 (18:33)

染疫明愛內科醫生（個案3522）曾照顧爆疫病房的兩名確診病人（個案2688及3553），該病房餘下一名確診病人（個案2604）則並非由該醫生診治。劉家獻表示，個案2604及3553體內新冠病毒的基因排序相似，微生物學家分析認為，這顯示兩人感染源頭一樣，有可能是其中一人「在院內被另一個感染」。

不過，劉家獻指出，確診醫生的兩名家人亦染疫，3人的病毒基因排序經與社區感染個案比對，顯示病毒基因相似，意味該醫生較大可能是從社區感染。

至於同樣爆疫的伊利沙伯醫院A6病房，劉家獻表示，7名確診病人的病毒基因排序亦相似，代表7人亦可能是在院內互相感染。該群組的7名染疫病人當中，4人已離世。

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