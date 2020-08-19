5月至7月失業率回落至6.1%　微跌0.1百分點 (17:30)

5月至7月「失業大軍」較4月至6月的240,700人增加1800人，至242,500人，而同期的就業不足人數則由142,900人下跌至136,000人，減少約6900人。

勞工及福利局長羅致光認為，勞工市場5月至7月仍然嚴峻，但較4月至6月改善，這是因為本地新型冠狀病毒疫情在5、6月間大致受控，「保就業」計劃的開展亦提供支援作用，終止了連續9個移動3個月期間的升勢。羅致光稱，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率微升至10.8%，為受SARS沉重打擊後的高位，但就業不足率進一步回落，餐飲服務活動業的失業率為14.6%，依然貼近SARS後的高位，建造業的失業率微升至11.3%，為全球金融危機後的高位。

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