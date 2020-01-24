新冠肺炎｜今增26宗確診　逾期居留漢入青山灣入境事務中心被揭染疫　此前與友人居荃灣 (16:34)

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增確診個案4580為泰國籍男子，他本月16日被截查身分證時遭揭發逾期居留，被送入青山灣入境事務中心拘留，在該處經檢測發現感染新冠病毒，與其同房的3名拘留者，以及曾為病人檢查的兩名入境處人員要入檢疫中心；衛生防護中心另會為青山灣約200名入境處人員及約400名拘留者作新冠病毒測試。

泰籍病人被揭逾期居留前，在荃灣與一名朋友同住，但張竹君稱病人不合作，衛生防護中心暫未能取得其他資料作接觸追蹤。

其他部分新增本地確診個案：

．葵涌貨櫃碼頭新增一宗確診：病人為葵涌貨櫃碼頭2號碼頭出閘口更亭保安（個案4570，51歲女子），她曾使用5號碼頭休息室

．耆康會啟業護理安老院新增一宗確診：病人為98歲女院友（個案4565），她在院舍時原本與另外兩名確診者（個案4085及4179）同住，8月10日被送往西貢樟木頭老人度假中心檢疫，至8月17日被發現「無乜精神」送院，經檢測後確診

．仁濟醫院外科病房64歲男病人確診（個案4564），醫管局總行政經理劉家獻昨（18日）公布該病人初步確診時指出，病人因腹痛入院，之後發燒，他在外科病房留醫時經常拉下口罩，與其同病格6名病人要檢疫，另有7名醫護人員要接受28日醫學監察

今日3宗輸入個案全部由印度抵港，其中兩人（個案4578及4579，分別為10歲及41歲女子）8月14日乘印度航空AI314航班抵港，均無病徵；餘下一人（個案4584，47歲男子）8月4日已抵港，檢疫期間再送樣本覆檢，對新冠病毒呈陽性，亦無病徵。

張竹君表示，早前在一班印航客機上檢測到11名確診者，當局昨日（18日）起禁止印航兩周內飛港。

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