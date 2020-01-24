警拘兩男涉詐騙投資比特幣等　22人被騙逾282萬元 (16:05)

港島總區重案組1B隊高級督察盧愛健表示，警方近日發現一個詐騙集團於facebook、Instagram等社交平台發帖，訛稱可以透過提供比特幣投資平台及取得澳門賭場貼士，短時間內獲取巨額利潤。該犯罪集團同時發布顯示大量現金、名車的奢華生活照，博取事主信任，惟帖文從未透露投資詳情。

警方亦發現集團以不同社交帳號，於網上兜售一年期大嶼山封閉道路通行許可證代辦服務，索價9800元，惟當事主存入款項及提交身分證號碼、車牌、行車證等個人資料後，騙徒沒有辦理相關通行證，更利用個人資料勒索對方。

案中涉及22名事主，涉款約282萬元，其中一名事主誤墮比特幣投資騙案，被騙去250萬元積蓄。港島總區刑事部經調查，昨日拘捕兩名涉案男子，分別36及38歲，涉嫌以欺騙手段取得財產，他們目前正被扣查。

據了解，涉事詐騙集團為「創盈團隊Herry」，於網上多個社交平台帳戶兜售比特幣及澳門賭場投資獲利的服務，重複發布一名男子的奢華生活照、藝人劉德華劇照及多部女子點算鈔票影片，有帖文附「香港人加油」、「所有受香港暴動影響收入既（嘅）朋友」等口號，並自稱針對澳門、柬埔寨等地賭場推出「百家樂分紅計劃」，又強調「絕無欺騙成份（分）」。