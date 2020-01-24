新冠肺炎｜郭家麒憂全民檢測驗病毒變「全港播毒」　社福界憂社區中心採樣危及使用者 (17:00)

張志偉表示，行內有消息稱，有機構管理層收到民政事務局委託社會福利署查詢，問可否提供社區中心作檢測之用，他對此感擔心，因社區中心大樓多只有一個出入口，大樓內會提供不同服務，會有長者、小童或體弱者出入。他說，社區中心每層都有共用廁所，部分社區中心都較殘舊，設置亦非作醫療用途。

郭家麒亦認為，鼻咽拭子採樣為高風險行為，引述武漢同濟醫院發表文章指出，鼻咽拭子採樣時，採樣員與市民應分別在以玻璃分隔的兩間房間，採樣員穿上全副保護裝備，透過玻璃的小孔取樣本。他說，採樣期間被採樣者可能會咳或嘔吐，若協助採樣的學生未獲足夠保護，會有感染及把病毒帶到社區的風險；若接受檢驗的市民嘔吐後，地方未妥善清潔，亦可能將病毒傳予下一個接受檢驗的人，「唔係驗毒，驚係全港播毒運動」。

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