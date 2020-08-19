新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (20:00)

本港今日（19日）新增26宗新型冠狀病毒確診個案，當中23宗屬本地感染。本文整理近7天（8月13至19日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。報道16:34：今增26宗確診 逾期居留漢入青山灣入境事務中心被揭染疫 此前與友人居荃灣
○深水埗
元州商場
喜韻 意樂餐廳
北河街 66 號 榮華茶餐廳
榮吉工業大廈 開花結果
長沙灣政府合署
○油尖旺
帝樂文娜公館
○觀塘
曉麗商場
翠屏(北)商場 百份百餐廳
秀茂坪商場
○黃大仙
新光中心 廣東燒味餐廳
○九龍城
蕪湖街 78 號 平記咖啡冰室
家維邨家廉樓 麥當勞
福家大廈 東門冰室
黃埔天地百合苑商場 第 9 期
○東區
興華廣場
小西灣廣場 翠河餐廳
○葵青
葵芳廣場
新都會廣場 芽莊
葵涌廣場 大家樂、孖寶車仔麵
荔景邨 嘉年華酒家
賢麗苑商場 大家樂
大窩口商場
港鐵葵芳站
青逸酒店
○荃灣
楊屋道市政大廈
樂悠居 翠河餐廳、美心 MX
海之戀商場
荃豐中心商場
荃豐中心
○灣仔區
北海中心 稻香
入境事務大樓
○中西區
文華東方酒店
堅尼地城社區綜合大樓
○屯門區
新都商場
卓爾廣場
良景商場 金大班
大興花園一期商場
大興花園二期商場
錦薈坊
欣田村悦田樓 安泰燒臘餐廳
欣田邨欣田街市 唐記包點
新墟街市
蝴蝶街市
○元朗區
朗屏商場
天耀廣場
合益廣場
同益街市
大橋街市
嘉湖銀座 百份百餐廳
天澤商場 百份百餐廳
形點 II 大家樂
○荃灣區
愉景新城商場 Chef's Stage Kitchen
○沙田
大圍街市
○大埔
大元商場
富善商場 大快活
○北區
石湖墟市政大廈
資料來源：衛生防護中心（截至8月19日）
確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：
8月18日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月17日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月16日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月15日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月14日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月13日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月12日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月11日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月10日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
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