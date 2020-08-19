新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (20:00)

○深水埗

元州商場

喜韻 意樂餐廳

北河街 66 號 榮華茶餐廳

榮吉工業大廈 開花結果

長沙灣政府合署

○油尖旺

帝樂文娜公館

○觀塘

曉麗商場

翠屏(北)商場 百份百餐廳

秀茂坪商場

○黃大仙

新光中心 廣東燒味餐廳

○九龍城

蕪湖街 78 號 平記咖啡冰室

家維邨家廉樓 麥當勞

福家大廈 東門冰室

黃埔天地百合苑商場 第 9 期

○東區

興華廣場

小西灣廣場 翠河餐廳

○葵青

葵芳廣場

新都會廣場 芽莊

葵涌廣場 大家樂、孖寶車仔麵

荔景邨 嘉年華酒家

賢麗苑商場 大家樂

大窩口商場

港鐵葵芳站

青逸酒店

○荃灣

楊屋道市政大廈

樂悠居 翠河餐廳、美心 MX

海之戀商場

荃豐中心商場

荃豐中心

○灣仔區

北海中心 稻香

入境事務大樓

○中西區

文華東方酒店

堅尼地城社區綜合大樓

○屯門區

新都商場

卓爾廣場

良景商場 金大班

大興花園一期商場

大興花園二期商場

錦薈坊

欣田村悦田樓 安泰燒臘餐廳

欣田邨欣田街市 唐記包點

新墟街市

蝴蝶街市

○元朗區

朗屏商場

天耀廣場

合益廣場

同益街市

大橋街市

嘉湖銀座 百份百餐廳

天澤商場 百份百餐廳

形點 II 大家樂

○荃灣區

愉景新城商場 Chef's Stage Kitchen

○沙田

大圍街市

○大埔

大元商場

富善商場 大快活

○北區

石湖墟市政大廈

資料來源：衛生防護中心（截至8月19日）

確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：

8月18日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月17日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月16日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月15日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月14日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月13日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月12日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月11日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月10日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽