天氣｜天文台取消所有熱帶氣旋警告信號 (13:21)

【13:00】天文台表示，本港風力已經普遍減弱，會在短期內取消所有熱帶氣旋警告信號。

【11:11】天文台表示，三號強風信號現正生效。

【10:52】天文台表示，會在中午前改發三號強風信號，另取消黃色暴雨警告信號。

交通消息．不斷更新

【09:55】天文台表示，海高斯已減弱為強烈熱帶風暴，本港過去數小時風勢迅速減弱。天文台會在上午11時至中午期間改發三號強風信號。初時本港西部高地的風力仍然會較大。

【07:56】天文台表示，海高斯正逐漸遠離香港，本港風勢會逐步減弱，當本港不再普遍受到烈風影響時，天文台會在上午11時至下午1時內改發三號強風信號。黃色暴雨警告信號現正生效。

【07:42】天文台改掛八號東南烈風或暴風信號。

【07:27】天文台表示，九號烈風或暴風風力增強信號及黃色暴雨警告信號現正生效；颱風海高斯已在廣東珠海市登陸。

海高斯正逐漸遠離香港，預料本港風勢會逐步減弱，天文台會在未來一兩小時内改發八號東南烈風或暴風信號。初時本港西部地區的風力仍然會較大，市民需保持警惕。

受風暴潮影響，早上部分低窪地區可能出現淹浸或海水倒灌。在過去一小時，長洲、塔門及大老山分別錄得的最高持續風速為每小時77、70及65公里，最高陣風分別超過每小時90、78及92公里。