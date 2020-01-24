南昌街「組合社會房屋」89單位　設開放式廚房獨立洗手間【短片．多圖】 (12:25)

南昌街「組合社會房屋」89個單位實用面積由130至293平方呎不等，當中分為1人、2人、3人及無障礙單位4個類別，分別有35個、29個、23個及2個。社聯表示，將於本月24日開始分四批住戶入伙，合共最多166人入住。社聯已與一間家具公司合作，並獲馬會贊助住戶購買家具的費用，住戶可透過優惠價向該家具公司購買，或可選擇領資助到其他公司購買。

禁明火煮食

黃健偉表示，將以「清水房」規格交收予住戶，每個單位附設獨立洗手間及浴室，並提供冷氣機、抽氣扇、電熱水爐等基本設備，以及採取開放式廚房設計，但不准使用明火煮食；每個單位「外牆」則採用防火及隔熱的「夾板」，內裏是鋼結構，地面則採用仿木的膠地板設計。

額外設U形隔水器 建築費追加逾100萬元

黃健偉表示，由於組合屋採開放式廚房設計，消防處要求每個單位均要額外安裝一個消防花灑，成為該類組合房屋單位的標準裝置，亦因此需要追加100多萬元的建築費用；因應新冠病毒疫情，每個單位須額外裝設U形隔水器。他形容，位於1樓、面向南昌街的3人單位是「則王」，有較開揚的客廳及睡房空間。

按社聯早前公布，租金水平將參考按住戶人數的綜援租津金額，或不超過25%的家庭入息釐定，兩者以較低者為準。黃健偉稱，受疫情影響，預計有住戶或因此失去工作而無力繳交租金，社聯設有每月最低繳付租金水平，大約為600多元，但會令營運組合屋出現虧損，社聯正努力尋找慈善基金贊助。