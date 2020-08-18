律師行文員扮古天樂公司高層非禮女模　判囚36個月 (21:21)

被告唐家樂（31歲）正就另一案件服刑，法官葉佐文早前下令更新被告刑事定罪紀錄，惟控方今稱因被告不肯提供指模，令警方無法從相關系統取得最新的紀錄。

被告拒提供指模致無法更新定罪紀錄 官令律政司警方解畫

葉官質疑控方不先行通知法庭，又斥系統非常容易「崩潰」，形容情況為「被告縮埋啲手指」就「好着數」，可能因無法得知其犯罪紀錄而忽略當中或有的加刑因素，認為不止法官或律師需要知道此漏洞，「世人都要知道」，下令律政司或警方周四（20日）派員上庭解畫。

葉官綜合辯方整理的紀錄及控方提供資料，指出被告與不誠實相關的定罪紀錄非常多，控罪包括盜竊、以欺騙手段取得財產、欺詐等，為「不誠實罪行慣犯」，因此須加重刑罰，故就被告所有控罪共判處監禁36個月。

案情指稱，被告前年10月自稱為「天下一電影公司」的人事總監，約女事主到酒店簽約及試鏡，其間以度身師及試鏡男模特兒失約為由，親自以手代尺替女模特兒量度她的胸圍、腰圍及腿長，又要求事主和他示範電影《婚前試愛》的性愛場面，乘機撫摸事主胸部及下體。

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