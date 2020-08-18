律政司介入西灣河警開槍案　將申撤私人檢控傳票　許智峯或提司法覆核 (19:33)

交通警去年11月在西灣河開槍擊中一名青年，民主黨許智峯事後向法庭提私人檢控，今年6月獲裁判官林子勤批出傳票，交通警須在8月31日就3項刑事罪行出庭答辯。許智峯表示，今日（18日）接獲律政司來信，稱律政司長決定介入案件，控方將申請撤銷傳票，向法庭申請於8月20至28日期間就案件進行提訊，並豁免交通警出庭。許智峯稱會與律師團隊商討，考慮短期內提出司法覆核。
資料顯示，許智峯今年1月向法庭提出私人檢控該交通警，東區裁判法院裁判官林子勤經過一天內庭聆訊，6月頒下決定，就「意圖造成身體嚴重損害而射擊」、「罔顧他人安全的情況下發射彈藥」及「處理槍械而其方式相當可能傷害或危及他人安全」共3罪批出傳票，該警須於8月31日出庭答辯。
惟交通警不服決定，早前向高院提司法覆核，要求推翻裁判官林子勤的決定，以及裁定私人檢控程序違反《基本法》，司法覆核仍未有判決。
許智峯表示，對此感到極之憤怒，直斥律政司長鄭若驊此舉，是以人治取代法治，申請撤銷傳票亦無提出任何理由，質疑律政司「官官相衛、包庇警暴」，衝擊普通法下市民提出私人檢控的權利。
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