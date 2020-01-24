快必譚得志認踢「大波man」罰款3000　官指石房有引起紛爭質疑控方不起訴 (18:25)

被告譚得志（48歲）承認今年5月31日在中環10號碼頭襲擊石房有。案情指出，譚得志當日下午3時起舉行「民主歌聲獻中環」音樂會，活動於傍晚5時半完結，石房有及其友人見到譚得志收拾器材，上前與譚得志就政見口角。雙方支持者互相指罵，其間譚得志以左腳踢石房有的右腳一下。石房有事後驗傷，發現右腳紅腫及疼痛。

辯方求情稱，譚得志僅腳踢石房有一下，不涉及暴力行為。裁判官錢禮聽畢求情指出，雖然爭執因石房有而起，但這並非譚得志出手的理由，亦強調政見與本案不相干，最終判譚得志罰款3000元。有旁聽者聞訊後在庭上鼓掌，錢禮要求眾人安靜。

譚得志另涉5月24日在銅鑼灣舉行「健康講座」，被控違反限聚令、舉行或召集未經批准公眾集會等3罪。案件押後至下月14日再訊，以待控方索取進一步法律意見。

其他報道：保就業計劃｜第二期保就業申請須知：可改指定月份 百佳惠康物管公司須提交回饋資料

其他報道：地盤工涉追打便衣警 遇襲警員：被拳打口內有痱滋「特別痛」

其他報道：「同舟」口罩瑞士億科被指不當推翻協議 遭生意伙伴入稟索償