新冠肺炎｜駿洋邨第四及五座本月底陸續入伙　第一至三座料明年第二季初起入伙 (17:49)

政府稱，估計應可於本年年底、設於竹篙灣檢疫中心第三期的2000個檢疫單位投入運作後，停用駿洋邨第一至第三座作檢疫中心，然後清空及徹底消毒有關單位，並交還房委會進行修繕工作，預計最快2021年第二季初開始陸續入伙。

政府指出，在駿洋邨第一至第三座仍用作檢疫中心期間，衛生署會採取嚴密檢疫管理措施，包括限制檢疫者須留在檢疫單位內，如因醫療需要，檢疫者會由救護車從檢疫中心直接送院；除檢疫中心的工作及醫療人員外，檢疫者不可與任何人接觸。

另外，房屋署亦會以高身隔欄分隔檢疫中心（第一至第三座）及駿洋邨其餘部分（第四和第五座及駿洋商場）；駿洋邨第四和第五座設獨立行人及車輛出入口，居民可經獨立通道出入駿洋邨，措施可讓往返檢疫中心的人及車輛毋須進出第四及第五座的範圍。

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