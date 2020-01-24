新冠肺炎｜仁濟外科病房64歲男病人初步確診　醫護稱常拉下口罩　同病格6病人列密切接觸者 (17:33)

再有感染新型冠狀病毒的病人曾入住公立醫院普通病房。醫管局總行政經理劉家獻今午（18日）在疫情記者會公布，仁濟醫院外科病房一名64歲男病人昨（17日）初步確診，該病人在病房內經常拉下口罩，同病格6名病人被列為密切接觸者，另有7名醫護人員需接受醫學監察。醫院並會為同病房的其他病人和醫護人員安排新冠病毒測試。
劉家獻表示，病人8月15日因肚痛等外科問題，獲安排入住仁濟醫院外科病房，入院後發燒。他留醫期間曾接受超聲波等檢查，至昨日沒再肚痛，但仍有發燒，故被安排轉入負壓病房，並抽取鼻咽及咽喉拭子樣本作新冠病毒檢測，之後初步確診。同病格6名病人列為密切接觸者，其中4人仍留醫，會被安排隔離檢疫；餘下兩人已出院，交衛生防護中心跟進。
劉家獻指出，7名要接受醫學監察的醫護人員當中，6人指出染疫病人在病房內經常拉下口罩，6名醫護為其進行醫療程序時雖有穿合適個人保護裝備，但因病人無戴口罩，故醫院審慎起見安排該6名醫護作醫學監察；餘下一名醫護人員因為病人取咽喉拭子樣本後，於離開負壓病房前已除下N95呼吸器，故亦要接受醫學監察。劉家獻呼籲病人在醫院時要聽從醫護人員指示及戴好口罩。
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