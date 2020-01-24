保就業計劃｜第二期保就業申請須知：可改指定月份　百佳惠康物管公司須提交回饋資料 (16:56)

第二期保就業計劃申請須知

．可改「指定月份」

已申請保就業計劃第一期的僱主，於第二期申請可重新選擇「指定月份」，承諾受薪人數則須以2020年3月作標準。

．65歲或以上僱員獲每月5000元補貼

只要僱主提交的申請資料中有65歲或以上僱員，並有強積金戶口，政府劃一為該65歲或以上僱員提供每月5000元工資補貼，並要求僱主把全數5000元交給65歲或以上僱員，局方批核後會審視僱主有否按承諾把補貼全數給予僱員。

．物管超市須提交回饋資料

申請保就業計劃的大型物業管理公司，須回饋不少於80%給業主或業主立案法團或管理大廈的機構；兩大超級市場百佳及惠康，要在9至11月期間，向公眾、弱勢社群提供優惠折扣、現金券。上述公司需要向政府解釋如何作出有關回饋。

第二期保就業計劃的申請承諾、資格，與第一期大致不變，可瀏覽：www.ess.gov.hk/zh/#section2

申請日期：8月31日早上7時至9月13日晚上11時59分，網上申請

有申請第一期保就業計劃的僱主：登入後，第一期填交資料仍保留，可按需要更新資料，例如是改動「指定月份」

新申請僱主：按申請要求上載指定文件

預計發放工資補貼時間：申請後3至4星期，預計9月中下旬開始