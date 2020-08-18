新冠肺炎｜今增36宗確診　35屬本地感染　葵涌貨櫃碼頭宏記多一確診 (16:34)

部分本地個案：

．葵涌貨櫃碼頭宏記港務操作有限公司新增一宗確診：個案4528（58歲男子），在送入檢疫中心前發燒送院，昨（17日）初步確診，今日確診。另外，衛生防護中心暫在貨櫃碼頭收回及測試約2600個樣本，其中一個碼頭出閘口更亭一名保安初步陽性，中心會安排密切接觸者檢疫

．旅遊巴司機（個案4535），估計從家庭群組感染

．廣華醫院E7普通外科病房新增一宗確診，是昨已初步確診的71歲男子。醫管局總行政經理劉家獻昨表示，病人因與早前確診的個案4100及4167同病格，故被列為密切接觸者自8月9日起在醫院監察病房檢疫，8月9日及12日新冠病毒測試均呈陰性，8月16日再次檢測初步陽性，已轉入負壓病房留醫

今日本港新增一宗輸入個案（個案4556），36歲女病人是由菲律賓到港的外傭。

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