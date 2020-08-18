地盤工涉追打便衣警　遇襲警員：被拳打口內有痱滋「特別痛」 (16:45)

被告岑曉麟（25歲）被控各一項暴動、襲擊致造成身體傷害及不依期歸押罪名。他承認不依期歸押罪，否認其餘兩罪，以及表明願意承認暴動罪的非法集結交替控罪。

隸屬灣仔分區公眾活動管理組的受襲警員張金福供稱，案發當晚他被急召回警總，身穿便服、無戴委任證。他到達軍器廠街時，發現約有1000名示威者，因無法入內，故到其他出口查看，其間有示威者問他：「阿sir你返工呀？入唔到去喎。」

張金福沒有理會，有部分示威者跟隨他，其後群情洶湧，有人拉扯他，有人打他背部、踢他大腿。另有一名高大的示威者拳打了他右嘴角一下。他表示口中的飛滋因被拳打而「更嚴重」。他的傷勢不嚴重，故沒有到醫院驗傷，又指出因為當時政治環境，「警務人員去醫院唔理想」。

張金福被辯方盤問時，被質疑拳打嘴角的示威者沒有故意打他，兩人只是在混亂中相撞，但張金福不同意。聆訊明（19日）續。

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