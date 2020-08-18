「同舟」口罩瑞士億科被指不當推翻協議　遭生意伙伴入稟索償 (16:15)

原告為優質管理顧問有限公司創辦人唐偉國，被告依次為瑞士億科有限公司、楊展帆、「7哥」羅家昌、國際建材及裝飾材料有限公司，以及製造和出售「同舟」口罩的獅子山醫療用品集團有限公司。

入稟狀指稱，港府今年3月推出「本地口罩生產資助計劃」，原告與首4名被告在同月5日達成合作備忘錄，由原告提供生產設備、免費擔任品質顧問等，被告則各自提供生產場地和物料，以及投入850萬元的資金等。協議同時確保原告持有10%股權和3%紅利，當資助申請成功後，原告可額外持有7%紅利。

被告其後自行制定「終止協議書」，以及經修改的協議書，列明當資助申請成功，原告可獲25萬元。原告認為，各被告不當地推翻有關協議，或串謀透過非法手段，令原告蒙受損害，或不法地透過原告的付出，令被告等有所得益。

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