天氣｜黃雨警告生效　天文台發出八號東北烈風或暴風信號料至明早 (23:23)

【22:54】晚上近11時，強烈熱帶風暴「海高斯」集結在香港以南約110公里，預料向西北或西北偏西移動，時速約20公里，移向廣東西部沿岸。天文台表示，海高斯將於未來數小時最接近本港，於香港西南100公里左右掠過，本港風勢會進一步增強，預料八號烈風或暴風信號會於晚間至明早一段時間維持。

【22:40】天文台晚上10時40分發出八號東北烈風或暴風信號。

打風交通｜港鐵服務維持正常 九巴日間路線維持至尾班車 中環往返長洲晚上11時半尾班船

防風措施須知

天文台預測在熱帶氣旋影響下，大澳海平面高度可能在明日（19日）上午約8時達到海圖基準面3.3米或以上，有機會導致海水倒灌及大澳低窪地區嚴重水浸。

【20:42】天文台預計晚上10時40分或以前發出八號熱帶氣旋警告信號，料本港風勢將會加強。政府提醒返家路程偏遠、轉折或居住離島的市民，現應啟程回家。

【16:52】天文台表示，本港晚間風力有機會進一步增強，會考慮在晚上10時至午夜改發八號烈風或暴風信號。

【14:22】天文台下午2時20分改發三號強風信號。

下午2時，熱帶風暴「海高斯」集結在香港之東南約280公里，預料向西北偏西移動，時速約20公里，橫過南海北部並逐漸增強，移向廣東西部沿岸。天文台表示，按照現時預測路徑，海高斯會在今晚至明早於香港西南約150公里內掠過，屆時本港會普遍吹強風，離岸及高地間中吹烈風。若海高斯採取較為接近香港的路徑移動或繼續加強，本港風勢會進一步增強。

預料明日本港天氣轉差，會有狂風大驟雨及雷暴，海面會有大浪及湧浪。

天氣／海高斯 相關報道：

海高斯移動路徑稍為移近香港

防風資訊：

防風措施你要知 天文台長家中窗戶也黐膠紙 (2019年)

家居防風4貼士

點解打風要「掛風球」？3個風球小知識

行雷閃電 相關資訊：

行雷閃電有走勢 唔係靠目測！睇天文台App + 10安全須知

雷暴幾近「有數得計」

行山遇雷暴速逃 「雷電蹲」未必安全

傘 相關資訊：

清潔雨傘有法

開傘收傘常犯錯誤

遮骨愈多愈堅韌 大傘「食風」易吹反

傘子護「骨」 朝天打開不易斷

驅蚊／防蚊相關資訊：

驅蚊產品使用四注意 皮膚科醫生：先塗手腕測試過敏反應 勿直接噴在面上

消委會‧驅蚊劑｜7款驅蚊劑含避蚊胺濃度高於10% 兒童應避免使用（附名單）