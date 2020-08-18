天氣｜天文台料晚上10時40分或以前發八號熱帶氣旋警告信號 (20:42)

【20:42】天文台預計晚上10時40分或以前發出八號熱帶氣旋警告信號，料本港風勢將會加強。政府提醒返家路程偏遠、轉折或居住離島的市民，現應啟程回家。
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【16:52】天文台表示，本港晚間風力有機會進一步增強，會考慮在晚上10時至午夜改發八號烈風或暴風信號。
【14:22】天文台下午2時20分改發三號強風信號。
下午2時，熱帶風暴「海高斯」集結在香港之東南約280公里，預料向西北偏西移動，時速約20公里，橫過南海北部並逐漸增強，移向廣東西部沿岸。天文台表示，按照現時預測路徑，海高斯會在今晚至明早於香港西南約150公里內掠過，屆時本港會普遍吹強風，離岸及高地間中吹烈風。若海高斯採取較為接近香港的路徑移動或繼續加強，本港風勢會進一步增強。
預料明日本港天氣轉差，會有狂風大驟雨及雷暴，海面會有大浪及湧浪。
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