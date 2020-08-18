新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (20:00)

○油尖旺區

奧柏‧御峯 彩翠軒酒家

帝樂文娜公館

○葵青區

葵涌廣場 孖寶車仔麵

賢麗苑商場 大家樂

荔景邨 嘉年華酒家

葵芳廣場

大窩口商場

葵涌廣場 大家樂

賢麗苑商場

葵涌廣場

○深水埗區

北河街街市及熟食中心

保安道市政大廈

長沙灣政府合署

○元朗區

鴻運中心 名門讌客

好順泰大廈 牡丹金閣

大橋街市

形點II 大家樂

合益廣場

朗屏商場

天耀廣場

天澤商場 百份百餐廳

天澤商場

○九龍城區

美善大廈 聯發餐廳小廚

黃埔新天地第5及6期

黃埔天地百合苑商場第9期

家維邨家廉樓 麥當勞

蕪湖街78號 平記咖啡冰室

○荃灣區

荃新天地 大家樂

荃灣千色匯Ｉ

荃灣城市廣場

碧堤坊 一粥麵

深井村91號 泰潮泰國菜

海韻花園 麥當勞

海韻花園商場

麗城薈

碧堤坊

荃豐中心商場

海之戀商場

樂悠居 翠河餐廳

樂悠居 美心MX

楊屋道市政大廈

○沙田區

香港沙田萬怡酒店

香港科學園 16W 3期

香港科學園 Food Lab

金禧商場

沙角市場

置富第一城‧集

大圍街市

○觀塘區

順利街市

翠屏(北)邨 百份百餐廳

翠屏(北)商場

鴻圖道1號 鴻圖一號

○屯門區

良景商場 大快活

山景商場

蝴蝶街市

新都商場

大興花園一及二期商場

良景商場

卓爾廣場

大興花園一期商場

欣田邨悦田樓 安泰燒臘餐廳

○灣仔區

國泰大廈 麥當勞

銅鑼灣廣場一期 UCC Coffee Shop

掃桿埔紀律人員體育及康樂會

希雲大廈

○東區

杏花新城 麥當勞

愛蝶灣商場

杏花新城

小西灣廣場 翠河餐廳

○中西區

堅尼地城社區綜合大樓

○黃大仙區

慈雲山中心

新光中心 廣東燒味餐廳

○西貢區

翠林新城

匯翠坊翠林街市

○北區

石湖墟市政大廈

○離島

迎東商場

資料來源：衛生防護中心（截至8月17日）

確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：

8月17日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月16日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月15日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月14日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月13日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月12日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月11日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月10日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

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8月8日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月7日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月6日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月5日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月4日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月3日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

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7月31日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

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7月24日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

7月23日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

7月22日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

7月21日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽