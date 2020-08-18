運輸工玩具槍指向警車稱為示威者「報仇」　認管有仿製火器等罪還押候判 (14:37)

被告梁逸志（38歲）承認於2019年9月4日在香港管有一支氣槍，另在北角建華街10至12號的公眾地方管有兩把刀，以及在道路上危險駕駛一輛輕型貨車。

辯方求情時稱，被告並非以玩具手槍指向警員，只是指向警車，他當時因想起警察與市民在示威中的情況，犯案只因一時憤怒。

控方案情指出，當晚近7時，3名警員乘警車沿東區走廊前往北角途中，被告駕駛的輕型貨車突然從後切線超前，警員隨即追截，並多次透過「大聲公」要求被告停車，惟被告沒有理會，右手一度持玩具手槍伸出車外。

被告駛至北角新都城大廈外交通燈時，突然下車並將玩具手槍指向警車，隨後又上車繼續駕駛，至建華街時其車剷上行人路，被告再次下車將槍指向警車，最終被告按警員指示放下槍後，被警員制服及拘捕。

警員檢查發現玩具手槍裝有已上BB彈的彈匣，又在被告身搜出兩把手術刀及另一個已上彈彈匣。被告警誡下表示「啲警察咁樣打啲示威者，我幫佢哋報仇」，並稱「我計劃攞呢兩把（手術）刀捅警察」；被告另在錄影會面時說，因警方作無理拘捕、射催淚彈及用不合理武力，打算用手術刀在警署殺害一名休班警。

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