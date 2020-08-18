新冠肺炎｜袁國勇：錯過全民檢測最佳時機　放寬防疫措施「自找麻煩」 (13:00)

袁國勇指出，早前市民自行到政府診所留樣本的病毒陽性比率為0.25%，而為無病徵的士司機做檢測的病毒陽性比率只有0.03%，比較下市民自願做檢測的陽性比率高8倍，認為這是最有效的檢測方法。

說話愈大聲放出病毒數目愈高

袁國勇估計「復陽」個案較大機會是二次感染。他又提到，病毒可經空氣傳播，科學界指出說話聲音愈大，放出的病毒數目會愈高，提醒市民在食肆裏要控制聲量、盡快進食等，減少脫下口罩的時間。他又呼籲市民可記錄14天行蹤，方便衛生防護中心追蹤。

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