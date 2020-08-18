新冠肺炎｜袁國勇：錯過全民檢測最佳時機　放寬防疫措施「自找麻煩」 (13:00)

港大微生物學系講座教授袁國勇今早（18日）在商台節目表明，認同港府再延長限聚令及禁晚市堂食等措施。他稱現時每日宗數仍維持於40至70宗之間，若放寬措施是「自找麻煩」，又說距離冬季疫情大約只有兩個多月，「如果我哋唔可以係冬天之前搞掂佢，好難避免好嚴重爆發」。他稱確診數字有回落，或已錯過全民檢測的最佳時機，又預計要9個月後才有機會安排疫苗接種。
袁國勇指出，早前市民自行到政府診所留樣本的病毒陽性比率為0.25%，而為無病徵的士司機做檢測的病毒陽性比率只有0.03%，比較下市民自願做檢測的陽性比率高8倍，認為這是最有效的檢測方法。
說話愈大聲放出病毒數目愈高
袁國勇估計「復陽」個案較大機會是二次感染。他又提到，病毒可經空氣傳播，科學界指出說話聲音愈大，放出的病毒數目會愈高，提醒市民在食肆裏要控制聲量、盡快進食等，減少脫下口罩的時間。他又呼籲市民可記錄14天行蹤，方便衛生防護中心追蹤。
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