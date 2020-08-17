新冠肺炎｜三跑工程外判商一員工列確診者緊密接觸者　一外判保安確診 (22:57)

機管局收到中國建築工程（香港）有限公司通知，一名索具工的家人確診。該索具工的工作與三跑系統旅客捷運系統及行李處理系統隧道工程有關。該員工將會接受病毒檢測及被安排隔離。該員工最後上班日為8月15日，與該員工有接觸的外判商員工亦會接受檢測。有關外判商已清潔及消毒有關範圍。

另外，三跑道系統工程保安外判商智帥（特種安保顧問及項目策劃）有限公司通知，一名原定於今日起上班的保安人員確診。他曾於8月10日出席面試。與該保安人員有接觸的員工，亦將會接受病毒檢測及在家等候結果。有關工作範圍及保安人員乘搭往來工地的小輪已全面清潔及消毒。

而因應涉及機管局一名司機的個案而接受檢測的機管局員工，除了一人仍在等候結果，其他員工檢測結果均為陰性。

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