袁國勇：現放寬堂食限制「好危險」　籲市民乘車拍攝車牌助追蹤 (21:40)

對於何時才可放寬食肆限制，袁國勇認為先要做好四方面工作。首先，要做好邊境控制，他說：「豁免要捉得好緊，除了要驗，要檢疫，起碼要家居檢疫。」他指出現在貨櫃碼頭「爆得好緊要」，一定要先受控。

其次，他認為要阻止交通工具傳播，上次應是豁免者乘的士，再傳到食肆，然後再爆了出去（社區），「我坐的士、小巴會影車牌，或去食肆，會影個餐牌地址電話或名，如將來出事，衛生署追蹤易好多」。

第三，他稱愈來愈多研究顯示新型冠狀病毒不止經飛沫傳播，也會在短距離空氣傳播，因此食肆要改善空氣流通情况，「起碼要有6個air change（負壓病房每小時換氣12次），是否做到？執枱專員是否個個食肆有？」

第四，他稱現只有20間普通科門診可供市民領樣本瓶檢測，應擴至全部診所都可派，「全部都派就安全」。

袁國勇認為，上述建議不止為重開食肆準備，也為秋冬可能再出現下一波疫情準備，他叮囑市民乘的士、小巴及去食肆應拍攝車牌及食肆地址等，每日可刪除14日前的拍攝紀錄，方便日後萬一確診可追蹤。

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