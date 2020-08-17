東鐵測試新信號系統生3事故　港鐵報告稱人為因素或操作程序引起 (20:40)

第一宗事故是車務控制中心的顯示系統短暫未能實時顯示信號。報告結論是測試過程中，信號自動列車監控子系統的一項數據記錄功能被啟動，引致該系統控制台上的線路圖顯示灰屏。此數據記錄功能正常不會在列車服務時應用。

第二宗事故是聯鎖系統電腦關閉。報告認為事件是聯鎖區域內4部安全電腦的其中2部在測試過程中被同時關閉，而非順序逐部電腦關閉而引致，事件屬程序失誤。

第三宗事故是一列測試列車朝錯誤方向啟動並駛過一個未有前進指示的燈號。事件由人為因素引起，事發時列車自動保護系統一直保持運作，確保隨後的其他列車在非行車時間安全運行。

港鐵公司機電工程總管梁志立表示，港鐵公司完成全面調查後於8月17日向政府提交報告，而機電工程署已審視及接納相關報告。港鐵公司就此實施了一系列改善及加強措施，預防同類型事件再次發生。

機電署表示已審視報告，接納事故成因的調查結果。港鐵亦已採納及落實執行機電署提出的全部建議，並在報告內反映。

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