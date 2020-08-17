新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (20:00)

○油尖旺區

花園街市政大廈

家樂坊

奧柏‧御峯 彩翠軒酒家

○葵青區

葵榮路13號 連文記大排檔

葵涌廣場 孖寶車仔麵

荔景邨 嘉年華酒家

大窩口商場

○深水埗區

元州街407號 龍興燒臘茶餐廳

青山道150號 森記牛雜粉麵

北河街街市及熟食中心

保安道市政大廈

○元朗區

鴻運中心 名門讌客

大橋街市

形點II 大家樂

朗屏商場

合益廣場

天耀廣場

○九龍城區

美善大廈 聯發餐廳小廚

黃埔新天地第5及6期

黃埔天地百合苑商場第9期

家維邨家廉樓 麥當勞

蕪湖街78號 平記咖啡冰室

○荃灣區

荃新天地 大家樂

荃灣千色匯Ｉ

荃灣城市廣場

碧堤坊 一粥麵

深井村91號 泰潮泰國菜

楊屋道市政大廈

○沙田區

瀝源邨 百樂麵包製造店

香港沙田萬怡酒店

香港科學園 16W 3期

香港科學園 Food Lab

金禧商場

沙角市場

置富第一城‧集

葵涌廣場 大家樂

○觀塘區

鴻圖道1號 「鴻圖一號」

大本型

曉麗苑商場 榮發風味美食餐廳

啓田商場

鱷魚恤中心 玉桃軒酒家

華成工商中心

順利街市

翠屏（北）邨 百份百餐廳

○屯門區

大興商場

蝴蝶廣場 太興

良景商場 大快活

蝴蝶街市

山景商場 車厘子餅店

新都商場

大興花園一期、二期商場

卓爾廣場

良景商場

○灣仔區

時代廣場

國泰大廈 麥當勞

銅鑼灣廣場一期 UCC Coffee Shop

掃桿埔紀律人員體育及康樂會

○東區

柴灣市政大廈

杏花新城 麥當勞

杏花新城

北角城中心

小西灣廣場 翠河餐廳

○中西區

中央廣場

國際金融中心商場

○黃大仙區

慈雲山中心

新光中心 廣東燒味餐廳

○西貢區

翠林新城

匯翠坊翠林街市

○離島

迎東商場

資料來源：衛生防護中心（截至8月16日）

確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：

8月16日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月15日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月14日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月13日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月12日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月11日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月10日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月9日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月8日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月7日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月6日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月5日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月4日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月3日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月2日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

7月31日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

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7月29日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

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7月26日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

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7月22日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

7月21日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

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